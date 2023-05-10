Генштаб повідомив про 46 атак російських військ на сході

Російські війська здійснили 46 атак по позиціях українських сил на чотирьох напрямках на сході України, де загарбники зосереджують основні зусилля, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар’їнський напрямки.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку на Донеччині, йдеться в повідомленні.

«На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки… На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки… На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки… На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка», – повідомили в командуванні.

Війська РФ обстрілюють населені пункти на цих напрямках, додали в Генштабі.

Крім того, українське командування повідомило, що в окупованому Енергодарі в Запорізькій області російські військові «організували так звану «евакуацію» для членів сімей працівників Запорізької АЕС, при чому, співробітникам електростанції виїзд із міста заборонено».

«Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку і готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках. Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму», – йдеться в повідомленні.