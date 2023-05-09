«Це не кіно»: голова британського МЗС про контрнаступ України

Результат війни Росії проти України матиме наслідки для всього світу, тому підтримувати Київ важливо – про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Таким чином він відповів на питання журналіста Sky News про те, як Британія планує переконувати США в необхідності продовжувати підтримувати Україну, якщо українські війська «не покажуть рішучої перемоги в найближчі кілька місяців».

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«Щодо прийдешнього контрнаступу українців: я б підкреслив, що це не кіно. Немає певності, коли йдеться про конфлікт. Українці послідовно перевищували очікування, але на війні не може бути гарантій. Тож ми маємо визнати, що ми даємо українцям величезну підтримку, вони швидко навчилися, адаптувалися дуже успішно і захищалися дуже ефективно, і ми маємо продовжувати їх підтримувати незалежно від того, чи цей прийдешній наступ принесе великі здобутки на полі бою», – сказав Клеверлі, коментуючи очікування від контрнаступу Збройних сил України.

Перед тим дипломат вказав на важливість рішучої відповіді Заходу на вторгнення Росії.

«Очі світу спостерігають, як ми відповідаємо на цей виклик, вони спостерігають за нашою рішучістю, чи йдеться про столиці, чи про неурядових акторів. Повідомлення, яке ми надсилаємо зараз, дуже важливе. Я думаю, що нашим посланням має бути: коли ми віддані чомусь, ми тримаємося за це, ми виявляємо рішучість, стратегічну стійкість, аби довести це до успішного завершення. І будь-хто, хто дивиться, має вивчити цей урок», – заявив він.

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Клеверлі визнав, що така підтримка має економічні наслідки для жителів як Сполученого Королівства, так і США, проте назвав їх частиною конфлікту:

«Економічний примус через обмеження (Росією – ред.) вуглеводнів, обмеження постачання зерна розвитковим країнам – це частина конфлікту, не його побічні наслідки. Ми маємо визнати, що, якщо не встановимо наново принципи Хартії ООН, підвалини миру у світі після Другої світової, за якими потужні країни не можуть вторгатися до своїх сусідів безкарно – світ буде небезпечнішим».

Відтак брак рішучості в цьому питанні може мати «більш дорогі та болючі наслідки», вважає голова Форін Офісу.

Велика Британія послідовно надає Україні допомогу як озброєнням, так і навчанням українських військових.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікування від контрнаступу Збройних сил України у світі «переоцінені». За його словами, більшість людей «чекають чогось величезного», а такі очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».