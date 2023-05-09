Данілов про контрнаступ: остаточні плани ще не затверджені

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани щодо контрнаступу ще не затверджені верховним головнокомандувачем ЗСУ, президентом України Володимиром Зеленським.

«У кабінеті верховного головнокомандувача – президента нашої країни буде ухвалюватися крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу – ред.) І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточний план ще не затверджений. Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зважаючи на обставини, які будуть на той чи інший момент, буде ухвалюватися рішення щодо відповідного варіанту дій.

«Залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати. Ми вже довели, що ми є непереможна нація, і ми обов’язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема», – додав секретар РНБО.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікування від контрнаступу Збройних сил України у світі «переоцінені». За його словами, більшість людей «чекають чогось величезного», а такі очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.