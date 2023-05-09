У Москві парад, а «в окупантів паніка»: російська «евакуація» на захопленому півдні

Куди російські окупаційні сили вивозять жителів Запорізької області, і чи багато людей на це погоджуються? Якою є гуманітарна ситуація в окупованих містах Запоріжжя, і чи можуть місцеві жителі підготуватися до активізації бойових дій? Чи свідчить так звана евакуація у цьому регіоні про підготовку до втечі російських військових? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Окупаційна влада захопленої частини Запорізької області вирішила провести так звану евакуацію населення з 18 населених пунктів регіону, повідомив 5 травня призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора Євген Балицький . Він наголосив, що окупаційна влада планує вивезти місцевих жителів із таких міст і сіл, як Молочанськ, Куйбишеве, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Енергодар, Пологи, Розівка та ін. Балицький пояснив таке рішення «вимушеною мірою безпеки» через посилення обстрілів. Однак у своєму відеозверненні він запевнив, що «паніки немає».

. Він наголосив, що окупаційна влада планує вивезти місцевих жителів із таких міст і сіл, як Молочанськ, Куйбишеве, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Енергодар, Пологи, Розівка та ін. Балицький пояснив таке рішення «вимушеною мірою безпеки» через посилення обстрілів. Однак у своєму відеозверненні він запевнив, що «паніки немає». 6 травня Балицький повідомив, що до Бердянська вже приїхали начебто 1000 людей, їм окупаційна влада обіцяє виплату у розмірі 10 тисяч російських рублів. 7 травня Балицький повідомив, що до Бердянська перемістили начебто понад 1600 осіб, серед яких 660 дітей.

Інший представник окупаційної влади Запорізької області, Володимир Рогов, 6 травня у своєму телеграм-каналі зазначив, що так звана «евакуація» є добровільною. Водночас він написав, що перелік населених пунктів, з яких будуть вивозити місцеве населення, може розширитися.

«Дітей вивозять примусово»

Голова міста Пологи Юрій Коноваленко в коментарі «Суспільному» повідомив, що ввечері 4 травня жителям Пологівського району, які мають дітей, почали надходити повідомлення про те, що відбуватиметься так звана евакуація матерів з дітьми до окупованого Бердянська. Всі, хто залишаються, мають написати відмову, розповів міський голова.

Голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб розповів, що 5 травня дітей звільнили від навчання, наказавши з'явитися з речами та документами. Школи, магазини, ринок, аптеки, комунальні підприємства того дня були закриті, лікарів додому не відпускали, розповів Чуб.

Іван Федоров в ефірі телемарафону 6 травня А міський голова Мелітополяв ефірі телемарафону 6 травня повідомив , що окупаційна влада планує перемістити близько 70 тисяч жителів із населених пунктів вздовж лінії фронту.

«Вони прикриваються піклуванням про цивільних, а насправді в очікуванні контрнаступу хочуть влаштувати там військові бази», – вважає Федоров.

Він також наголосив, що «дітей окупаційна влада вивозить примусово».

7 травня Федоров повідомив, що в окупованому Токмаку погіршується гуманітарна ситуація. За його словами, люди масово намагаються придбати ліки та продукти тривалого вжитку, проте вже не можуть цього зробити. За його даними, в магазини перестали постачати товар, деякі вже закриті, майже не працюють ринки, не можна купити навіть хліб. Крім того, закриваються лікарні, людей звідти достроково «виписують», стверджує Федоров. Також окупаційна влада лякає місцевих жителів обіцянками вимкнути електрику, а з нею і воду, якщо почнеться контрнаступ ЗСУ, повідомив він у своєму телеграм-каналі. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: У Москві відбувається військовий парад. Із Путіним на трибуні присутні 6 глав держав і Лукашенко Енергодар: «АЗС та банкомати порожні» Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 6 травня повідомив, що експерти організації, які перебувають на Запорізькій АЕС, підтвердили інформацію про оголошену так звану «евакуацію» жителів Енергодара. Співробітники станції продовжують роботу, проте ситуація ускладнюється, зазначив Гроссі.



Міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що вивезення людей з міста триває. Втім, воно поки що добровільне. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки «Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж є певній по продуктах та засобів першої необхідності. АЗС також та банкомати порожні», – розповів мер міста.



Більшість місцевих жителів, які співпрацювали з російськими окупаційними силами, виїхали з Енергодара заздалегідь, каже міський голова. За його даними, окупаційна влада активно вивозить свою документацію з міста.



«Вивозять всі об’єкти, які вони окупували, в яких вони займалися генерацією якихось папірців, які можуть підтверджувати їхні злочини. Вони їх пакують вже третій день і вивозяться», – прокоментував Орлов.



Він не виключає, що всі ці дії окупаційних сил можуть бути провокацією.

Пологи: «масово вивозили дітей»

Жителька окупованого міста Пологи на умовах анонімності через міркування безпеки розповіла «Новинам Приазовʼя», що в цьому населеному пункті на російську «евакуацію» погодилося небагато людей. Серед них, переважно, представники окупаційної адміністрації, ті, хто з ними співпрацювали, вчителі й лікарі. Також із міста вивозять дітей.

«В перші дні масово вивозили дітей, погрожуючи батькам, які віддали своїх дітей до школи (ці заклади в окупації зараз навчаються за російською програмою – ред.) чи до дитсадка. Таким чином змушували їх виїздити. Якихось дітей батьки відпускали самі, з якимись їхали мами, татам не дозволяли їхати. Обіцяли поселити в таборі відпочинку в Бердянську. Але поселили не всіх через те, що ці табори масово заселені окупантами, їхніми військовими», – розповіла жителька Пологів.

За її словами, деякі жителі, які виїхали до Бердянська у перші дні «евакуації» вже повернулися до Пологів. Як розповідає жителька, ті, хто з міста виїхали першими, їм обіцяли розселення у дитячому таборі «Червона гвоздика» в Бердянську.

«5 годин чи більше вони там стояли на блокпосту на в'їзді в місто. Коли приїхали туди, місць у цьому таборі немає. Поїхали в інший, також місць немає, поїхали в третій. Зрештою кудись їх поселили в жахливі умови. Обіцяли триразове харчування, але один раз зранку видали по канапці й все. Було вже багато випадків, коли люди телефонували друзям або знайомим в Пологи й казали їх везуть на Ростов і кудись далі, хочуть поселяти кудись в наметах», – поділилася жінка.

«Закопують вагони в полі»

Тим часом російські військові у Пологах залишаються і стягують туди техніку, роблять укріплення та риють окопи, додала вона.

Вже декілька днів йде вирізка вагонного локомотивного депо

«Якщо кілька днів до цього містяни вильотів ворожих снарядів не чули, бо були передислокації, мабуть, техніки. То вчора та сьогодні (7-8 травня) дуже багато вильотів в сторону Гуляйполя та Оріхова. Крім того, вже декілька днів йде вирізка вагонного локомотивного депо. Вивозять вагони, ріжуть, як на метал, так і цілі вагони кладуть на свої тягачі й вивозять десь у поля, прикопують як бункери», – розповіла жителька окупованого міста.

Вона зазначила, що люди, які залишилися в Пологах, роблять запаси води, харчів і чекають на контрнаступ ЗСУ у той час, як російські військові намагаються їх залякати.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Живий щіт» до Бердянська»

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина підтвержила «Новинам Приазовʼя», що до Бердянська вивозять представників окупаційної влади захоплених міст і сіл Запорізької області, тих, хто з ними співпрацював, а також дітей.

«При цьому батькам погрожували незарахуванням на наступний навчальний рік, якщо вони відмовляться вивозити свою дитину. У Токмаку, наприклад, у батьків вимагали щось на кшталт доручення. Їхніх дітей саджали в зовсім окремі автобуси», – розповіла вона.

За словами бердянців, разом із цивільним населенням до міста прибувають і російські військові. Приміром, з цивільними була лише третина автобусів, а решта – везли армію РФ, зауважила Галіцина.

У Бердянську окупанти вже почали панікувати

«Мирне населення вивезли до Бердянська, а армію загарбника у бік Маріуполя. Ми поки що не розуміємо, це на укріплення донецького напрямку або їх вивозять до Росії. Тобто людей з тимчасово окупованих територій окупанти використали як «живий щит» для своїх солдатів. При цьому у самому Бердянську окупанти вже почали панікувати, патрулі стоять на нашому Мелітопольському шосе та перевіряють всі цивільні машини, у тому числі евакуйованих», – додала очільниця МВА.

Олешки: «панічні настрої»

Тим часом на окупованій частині Херсонщини російські військові заселяються у будинки місцевих жителів, які виїхали з регіону, повідомив 5 травня Центр національного спротиву (ЦНС). За його даними, до Олешок прибув підрозділ Росгвардії, який розселився у помешканнях українців, яких окупаційна влада вивезла з міста. При цьому «евакуація» окупантами окремих груп населення продовжується, стверджують в ЦНС.

Міський голова Олешок Євген Рищук розповів «Новинам Приазов'я», що російська «евакуація» у цьому місті відбувається не настільки активно, як на окупованій частині Запорізької області. Посадовець зазначив, що велика кількість жителів Олешок виїхала ще минулого року. А зараз, за його словами, в місті вже залишилися люди, які не можуть виїхати, або нема за що.

Серед російських військових, які перебувають в Олешках, поширюються панічні настрої, додав міський голова.

Йдуть постійні ротації

«Ми бачимо активізацію, документи перевіряють, вивозять більше речей. Йдуть постійні ротації, а кожна нова ротація – це бажання щось вкрасти, щось винести. Те, що в них є велика паніка до того, що скоро буде контрнаступ ЗСУ, це факт. Друге бачення, що все ж таки вони розуміють для себе, що через Дніпро ніхто контрнаступ не буде починати. Тобто на цій нашій території якраз вони спокійніші, ніж на запорізькому напрямку», – зауважив Рищук.

Три фази підготовки до відступу

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на окупованій частині Запорізької області зараз спостерігається «перша фаза підготовки» російських військових до так званого «жесту доброї волі».

Вони вивозять з окупованих територій медичний персонал, поранених, вивозять медобладнання, тобто мародерять

«Першою фазою вони вивозять з окупованих територій медичний персонал, поранених, вивозять медобладнання, тобто мародерять усі лікарні, навіть аптеки – вивозять з аптек ліки, які там є. Це загальний процес, який відбувається в першу чергу. Після цього відбувається друга фаза. Вони розпочинають вивозити артилерію. Для них це дуже важливо, тому вони її не будуть залишати, коли будуть дуже швидко тікати», – пояснив експерт.

І остання, третя фаза, за його словами, свідчить про те, що «жест доброї волі» може відбутися через 1-2 тижні. Мова йде про згортання систем зв'язку усіх рівнів.

«Це передові підрозділи, наприклад, вони залишаються без повноцінного управління. Система управління взагалі починає не те, що працювати неефективно, вона взагалі не працює в такому випадку. Отже, це кінцева фаза», – додав Коваленко.

Про здатність окупантів втримати оборону

Російські військові не будуть триматися до останнього за міста Запорізької області, вважає експерт. В разі прориву оборони українськими силами, такої можливості в окупантів попросту не буде, впевнений Коваленко.

«Вони не зможуть тримати Енергодар або Бердянська так, як ми тримали Маріуполь. Їм це не властиво. У них все дуже погано. Наприклад, з міськими боями. Вони в штурмі в міських боях ніякі. А коли ми кажемо про оборонні дії, в них взагалі відсутня школа ведення оборонних дій в міських умовах», – переконаний експерт.

Зокрема він навів приклад Маріуполя, де в минулому році, коли українські воїни тримали обороні, на деяких напрямках співвідношення сил було 1 до 10 або навіть 1 до 20 на користь армії РФ. Однак це не дало можливість російським силам швидко захопити місто.

Українська Хіросіма – це Мар'їнка. І вони не можуть навіть на цих руїнах повноцінно вести наступальні дії

«Та ж сама ситуація була з Попасною, Сєверодонецьком, зараз – Бахмут. Українська Хіросіма – це Мар'їнка. І вони не можуть навіть на цих руїнах повноцінно вести наступальні дії. А в обороні у них ще гірша буде ситуація», – наголосив Коваленко.

Інформація, яка лунає про контрнаступ Збройних сил України, демотивує російські війська, додав експерт.

«Всі про нього (контрнаступ – ред.) кажуть, всі про нього якісь теорії викладають. Але ніхто не знає на 100 процентів, як це буде відбуватися, чи буде він відбуватися за тим сценарієм, за яким багато хто передбачає, або це буде щось настільки унікальне, що ніхто не готовий до того. Тому росіяни, я б навіть сказав, панікують, це правда», – стверджує він.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю WP заявив, що українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння. Зокрема терміни початку контрнаступу «можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога». Під час очікуваного контрнаступу ЗСУ він «вважав би успіхом деокупацію будь-якої української території».

в інтерв'ю WP заявив, що українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння. Зокрема терміни початку контрнаступу «можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога». Під час очікуваного контрнаступу ЗСУ він «вважав би успіхом деокупацію будь-якої української території». Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.