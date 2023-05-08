Окупанти вивозять 70 тисяч українців з півдня України, РФ готується до бою із ЗСУ на півдні?

Російський ватажок захопленої частини Запорізької області Балицький повідомив 5 травня про нібито часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

За словами представника окупантів, це робиться нібито через посилені обстріли з боку ЗСУ. Виселити росіяни мають намір українців із селищ та міст Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка. Інший представник окупантів Козенко пояснив, що евакуація буде «добровільною», а всього виселять близько 70 тисяч людей.

Пізніше український Генштаб повідомив, що росіяни вивозять із окупованого Токмака своїх ставлеників та колаборантів, а також вчителів із дітьми. ЗСУ звернули увагу і на депортацію жителів Енергодару – міста, в якому розташована Запорізька АЕС, яка, ймовірно, вже замінована росіянами. У місті також частково зник інтернет та зникло паливо на заправках.



Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

А в мережі з’явилося відео, на якому російський окупант вимагає у мешканця одного з міст відчинити двері та збирати речі. Судячи з відео, евакуація аж ніяк не добровільна.

Головні питання випуску:

Навіщо окупанти примусово виводять майже сотню тисяч українців із півдня України?

Наскільки це допоможе стримати удар ЗСУ?

І чи має намір Росія взагалі обороняти міста до Мелітополя та Маріуполя?

Гості ефіру: