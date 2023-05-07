Із прифронтових районів тимчасово окупованої частини Запорізької області російські війська під приводом евакуації мирних жителів вивозять награбоване майно, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Так, в Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Через окупацію Росією частини Запорізької області та з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що нині на Запорізькому напрямку армія РФ продовжує вести оборонні дії.

Днями призначена Кремлем «влада» окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію жителів низки населених пунктів, розташованих біля лінії фронту.

Раніше сьогодні у МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, окупованого міста на Запоріжжі, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС. Український мер міста Дмитро Орлов також заявив, що окупаційна влада закрила паспортні столи і низку адміністративних управлінь в Енергодарі та вивозить документи й обладнання.