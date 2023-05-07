Персонал залишається на ЗАЕС попри евакуацію з Енергодару – МАГАТЕ

Персонал Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) залишається на місці попри оголошення про евакуацію з Енергодару, йдеться в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експерти, які й надалі перебувають на території ЗАЕС, продовжуються регулярно чути обстріли. Він уточнив, що «ситуація на станції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною».

«Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об’єкт має бути захищений. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов’язання досягти цієї життєвоважливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на станції», – заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ не змогли відвідати Енергодар в останні дні, однак отримали інформацію про ситуацію з евакуацією в місті, яка є «частиною більш широкої евакуації в регіоні».

«Від початку конфлікту, майже 15 місяців тому, кількість персоналу на ЗАЕС поступово зменшувалася, але керівництво станції заявило, що вона залишається достатньою для безпечної роботи станції», – пише пресслужба МАГАТЕ.

Через окупацію Росією частини південних територій України та з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.