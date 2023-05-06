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Окупанти повідомили про зупинку всіх енергоблоків на ЗАЕС – Федоров

За словами мера Мелітополя, російські військові, ймовірно, «готують провокації на окупованих територіях Запорізької області», в яких звинуватять ЗСУ

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції «зупинили всі енергоблоки», зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські військові, ймовірно, «готують провокації на окупованих територіях Запорізької області, в яких звинуватять Збройні сили України».

Він звернувся до мешканців окупованих територій з проханням «найближчими днями уникати масових скупчень людей, триматися подалі від місць перебування окупантів».

Через окупацію Росією частини південних територій України та з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.

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