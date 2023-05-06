Окупанти повідомили про зупинку всіх енергоблоків на ЗАЕС – Федоров

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції «зупинили всі енергоблоки», зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські військові, ймовірно, «готують провокації на окупованих територіях Запорізької області, в яких звинуватять Збройні сили України».

Він звернувся до мешканців окупованих територій з проханням «найближчими днями уникати масових скупчень людей, триматися подалі від місць перебування окупантів».

Через окупацію Росією частини південних територій України та з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.