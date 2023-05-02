Керівництво ЗАЕС хоче піти у «відпустку» та втекти зі станції – «Енергоатом»

Підконтрольне окупаційній адміністрації керівництво Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) хоче «масово піти у відпустку, тому що боїться контрнаступу українських військових», йдеться в повідомленні пресслужби «Енергоатома».

За інформацією компанії, спроби окупантів втекти зі станції не завершуються успіхом, оскільки «через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти у відпустку». Однак, в «Енергоатомі» уточнили, що колаборант ЗАЕС Юрій Черничук з 1 травня нібито вже виїхав із Енергодару до Криму.

«Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка», – пояснили в компанії.

В «Енергоатомі» уточнили, що колаборанти хочуть «знайти собі заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов’язки».

«Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора і не руйнувати власне майбутнє», – підсумували в «Енергоатомі».

Через окупацію Росією частини південних територій України і з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії 21 квітня йдеться про те, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції чули обстріли майже щодня протягом останнього тижня.

Перебуваючи в Україні голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.