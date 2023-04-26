Наукові й безпекові підприємства на ЧАЕС відновили роботу після деокупації – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції – 26 квітня відзначається 37 років із дня катастрофи.

У своєму зверненні він вказав на те, що 30-кілометрова зона навколо станції залишається небезпечною місцевістю та високою концентрацією радіації.

Зеленський нагадав, що Чорнобильська АЕС була окупована на початку російської повномасштабної агресії навесні 2022 року.

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«Минулого року окупант не тільки захопив атомну станцію, а й знову наразив на небезпеку весь світ. Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи», – заявив він.

Президент закликав зробити все, щоб не дозволити Росії «використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу».

Чорнобильська АЕС понад місяць була під російською окупацією навесні 2022 року. 31 березня стало відомо, що російські війська залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Також досі лишається окупованою Запорізька атомна електростанція.