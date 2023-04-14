Російські окупанти готуються до «утримання в заручниках» працівників ЗАЕС – «Енергоатом»

Російські військові, ймовірно, готуються блокувати персонал на Запорізькій атомній електростанції – про це повідомила державна компанія «Енергоатом» 14 квітня.

За припущенням компанії, через дефіцит фахівців на станції та побоювання щодо українського контрнаступу російські війська «готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС».

«Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

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«Енергоатом» вказує на те, що подібне російські військові робили на початку повномасштабного вторгнення на Чорнобильській АЕС. Тоді вони не відпускали працівників зі станції до її звільнення.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. «Енергоатом» неодноразово заявляв про тиск російських військових на персонал станції.

Чорнобильська АЕС понад місяць була під російською окупацією навесні 2022 року. 31 березня стало відомо, що російські війська залишили територію Чорнобильської атомної електростанції.