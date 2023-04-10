Жителя Миколаївщини затримали за підозрою в зборі даних про оборону Південноукраїнської АЕС – СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за її даними, збирав розвідувальні дані про оборону Південноукраїнської атомної електростанції. Про це відомство заявило 10 квітня.

«Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний отримав переказ у 2 тисячі гривень як «аванс». Його затримали під час зйомки «одного з об’єктів критичної інфраструктури».

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«За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів», – додає СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру, хоча пресслужба не уточнює конкретну кваліфікацію справи. Його взяли під варту.

Південноукраїнська АЕС розташована в Миколаївській області і кілька разів наражалася на загрозу влучання російських ракет. Зокрема, у вересні в ніч на 19 вересня російська ракета приземлилась з 300-х метрах від працюючих ядерних реакторів.