Голова МАГАТЕ зустрівся з російськими чиновниками щодо Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 5 квітня провів переговори з російськими офіційними особами щодо окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

«Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопосадовцями кількох російських агентств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізька АЕС. Мій нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети, яка – в інтересах усіх», – написав Ґроссі у твіттері.

Зустріч відбулася в Калінінградській області Росії. Інших подробиць гендиректор МАГАТЕ не навів.

Минулого тижня, перебуваючи в Україні, Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.

29 березня Рафаель Ґроссі перебував на Запорізькій АЕС. Цей візит є його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні 2022 року.

27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.