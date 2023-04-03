Голова МАГАТЕ 5 квітня поїде до Росії для переговорів щодо ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 5 квітня вирушить до Калінінградської області Росії для переговорів щодо окупованої російськими військами Запорізької АЕС, повідомили у МАГАТЕ.

Минулого тижня, перебуваючи в Україні, Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.

«Ґроссі відвідає Калінінград… у рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької АЕС України під час воєнного конфлікту», – повідомив 3 квітня агенції AFP речник Міжнародного агентства з атомної енергії.

29 березня Рафаель Ґроссі перебував на Запорізькій АЕС. Цей візит є його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні 2022 року.

27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.