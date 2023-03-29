Глава МАГАТЕ повернувся з Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі покинув Запорізьку АЕС, де він перебував з одноденним візитом, повідомила компанія «Енергоатом».



«Другий від початку повномасштабної війни Росії проти України візит керівника МАГАТЕ на найбільшу у нас і в усій Європі атомну станцію тривав кілька годин», – повідомила компанія у телеграмі.

За даними «Енергоатома», Ґроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії МАГАТЕ, які перебували на ЗАЕС до ротації.

Перед своїм візитом на ЗАЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі висловив сподівання, що Росія та Україна домовляться про принципи безпеки. За його словами, під час його візиту «ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема не нападати на підприємство». Він також мав намір зустрітися з російським керівництвом станції.

Візит Рафаеля Ґроссі є його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні 2022 року.

27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.