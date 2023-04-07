Російські війська викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Російські війська продовжують викрадати працівників Запорізької атомної електростанції, повідомляє державна компанія «Енергоатом» 7 квітня.

«Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим», – йдеться в повідомленні.

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Компанія звертає увагу на те, що ці співробітники раніше підписали контракти зі створеною Росією компанією «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»:

«Серед затриманих, зокрема, був і заступник «начальника» служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників».

Водночас, за даними «Енергоатому», у затриманих не можуть знайти російські паспорти: «чи то не взяли поки, чи ретельно приховують».

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«Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук «неблагонадійних» посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів», – підсумувала пресслужба.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.