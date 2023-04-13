Окупанти мінують поля навколо Енергодару – мер

Російські військові активно заміновують території довкола окупованого Енергодара в Запорізькій області, які раніше не чіпали, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» мер міста Дмитро Орлов.

«Замінована була виключно територія узбережжя, Каховського водосховища та територія по периметру Запорізької атомної станції. Вони почали мінувати лісосмуги та території сільськогосподарського призначення, розташовані навкруги міста», – каже він.

Збільшення кількості російських окупантів та їхньої техніки у цьому місті не спостерігається, додав мер.

Разом із тим, за даними мера, окупанти почали більш активно примушувати місцевих жителів до отримання паспортів РФ.

«На сьогодні вже досить важко виїхати з міста, не маючи підтверджувальних документів, які видані країною-окупантом. Тому ті, хто не мають цих паспортів, або ті, хто не мають жодних документів і не бажають співпрацювати з ворогом, то досить великий ризик потрапити до підвалу», – зауважив Орлов.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.