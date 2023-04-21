Експерти на Запорізькій АЕС цього тижня «майже щодня» чули обстріли – МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з питань атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції в Україні чули обстріли майже щодня протягом останнього тижня, йдеться в звіті агентства.



За словами директора МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, у якийсь момент їм сказали сховатися через потенційну небезпеку.



«Я побачив чіткі ознаки військових приготувань у цьому районі, коли відвідав Запорізьку атомну електростанцію трохи більше трьох тижнів тому. Відтоді наші експерти на об’єкті часто повідомляли про звуки вибухів, часом припускаючи інтенсивний обстріл неподалік від майданчика. Я глибоко стурбований ситуацією на станції», – сказав Ґроссі.



У МАГАТЕ також зауважують, що на ЗАЕС зараз працює лише близько чверті штатного обслуговуючого персоналу, через це на станції немає планового плану технічного обслуговування та поточного контролю.

Днями державна компанія «Енергоатом» припустила, що російські військові можуть готуватися блокувати персонал на Запорізькій атомній електростанції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.