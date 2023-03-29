Гендиректор МАГАТЕ відвідує Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі прибув на Запорізьку атомну електростанцію 29 березня, повідомила державна компанія «Енергоатом».

Це другий візит Ґроссі на станцію за час її окупації російськими військами, заявляє пресслужба компанії.

«Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки 27 березня до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.