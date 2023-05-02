Уряд перетворить «Енергоатом» на акціонерне товариство – Шмигаль

Кабінет міністрів запустив процедуру корпоратизації державної компанії «Енергоатом», заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 2 травня.

«На виконання ухваленого Верховною Радою закону трансформуємо підприємство в акціонерне товариство. У підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилить нашу енергетичну незалежність», – пояснив він.

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Шмигаль вказав на те, що «Енергоатом» є одним із найбільших операторів атомних електростанцій у Європі, і реорганізація має привести його до стандартів корпоративного управління. Водночас держава зберігатиме 100% акцій підприємства в своїй власності.

Крім того, як зазначає сам «Енергоатом», у вівторок Кабмін створив комісію з перетворення компанії та затвердив її склад. Кредитори мають два місяці на заявлення своїх вимог до підприємства.

У березні голова уряду анонсував перетворення «Укроборонпрому» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».