Уряд перетворить «Укроборонпром» на акціонерне товариство – Шмигаль

Державний оборонний концерн «Укроборонпром» стане акціонерним товариством, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 21 березня.

За його словами, Кабінет міністрів у вівторок ухвалив рішення про перетворення «Укроборонпрому» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

«Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Потрібно запровадити корпоративну модель управління. Створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

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Він додав, що Україна «прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі».

«Укроборонпром» наразі має форму власності державного концерну і уповноважений Кабінетом Міністрів на управління державними підприємствами в оборонно-промисловому комплексі.