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СБУ: у Києві затримали співробітника «Укроборонпрому», який працював на російську розвідку

За даними відомства, чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, а також готував «звіти» про наслідки російських ракетних ударів

Служба безпеки України заявляє про затримання у Києві співробітника «Укроборонпрому», який працював на російську воєнну розвідку

Як повідомляє пресслужба відомства, російський агент «отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора».

За даними спецслужби, чоловіка викрили ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії.

«Фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Зловмисник готував «звіти» для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів», – повідомляють у відомстві.

У СБУ кажуть, що отримані відомості агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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