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Блінкен «не погоджується», що підтримка України в американському Конгресі слабшає

Голова Державного департаменту висловив думку, що США не повинні обирати між внутрішніми викликами та міжнародною політикою

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен не підтримує думку, що рішучість американської влади підтримувати Україну послаблюється. Про це він заявив на спільній пресконференці з британським колегою Джеймсом Клеверлі 9 травня.

Таким чином Блінкен відповів на питання журналіста Sky News, який сказав, що підтримка України, яка видається, послаблюється на Капітолійському пагорбі, зокрема, в Республіканській партії.

Держсекретар підтримав позицію Клеверлі, який назвав підтримку України такою, що відповідає власним інтересам західних країн.

«По-друге, я б не погодився з думкою про послаблення підтримки України. Я б послався, наприклад, на дуже рішучу заяву, зроблену спікером Палати представників Маккарті про підтримку України і рішучий намір довести це до кінця», – сказав Блінкен.

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Водночас голова Державного департаменту висловив думку, що США не повинні обирати між внутрішніми викликами та міжнародною політикою:

«Це не вибір із нульовою сумою – вибирати між нашою роботою по світу і вдома. Цілком навпаки, вони напряму пов’язані і підсилюють одне одного. Навіть у той час, як ми допомагаємо Україні захищатися від російської агресії… ми так само залучені у дуже широкий глобальний порядок денний, який стосується потреб людей по всьому світу так само, як наших власних громадян».

Заява, про яку сказав Блінкен – це слова спікера Палати представників США Кевіна Маккарті минулого тижня. Відповідаючи на слова російського репортера, він сказав, що голосує за підтримку України і не підтримує дії Москви.

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