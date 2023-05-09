Блінкен «не погоджується», що підтримка України в американському Конгресі слабшає

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен не підтримує думку, що рішучість американської влади підтримувати Україну послаблюється. Про це він заявив на спільній пресконференці з британським колегою Джеймсом Клеверлі 9 травня.

Таким чином Блінкен відповів на питання журналіста Sky News, який сказав, що підтримка України, яка видається, послаблюється на Капітолійському пагорбі, зокрема, в Республіканській партії.

Держсекретар підтримав позицію Клеверлі, який назвав підтримку України такою, що відповідає власним інтересам західних країн.

«По-друге, я б не погодився з думкою про послаблення підтримки України. Я б послався, наприклад, на дуже рішучу заяву, зроблену спікером Палати представників Маккарті про підтримку України і рішучий намір довести це до кінця», – сказав Блінкен.

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Водночас голова Державного департаменту висловив думку, що США не повинні обирати між внутрішніми викликами та міжнародною політикою:

«Це не вибір із нульовою сумою – вибирати між нашою роботою по світу і вдома. Цілком навпаки, вони напряму пов’язані і підсилюють одне одного. Навіть у той час, як ми допомагаємо Україні захищатися від російської агресії… ми так само залучені у дуже широкий глобальний порядок денний, який стосується потреб людей по всьому світу так само, як наших власних громадян».

Заява, про яку сказав Блінкен – це слова спікера Палати представників США Кевіна Маккарті минулого тижня. Відповідаючи на слова російського репортера, він сказав, що голосує за підтримку України і не підтримує дії Москви.