Спікер Палати представників відповів російському репортеру: США будуть підтримувати Україну

Спікер Палати представників Кевін Маккарті (республіканець) 1 травня заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну після того, як російський журналіст припустив, що Маккарті не підтримує продовження поставок зброї США.



Відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції в Ізраїлі, Маккарті сказав, що підтримує допомогу Україні.



«Я не підтримую те, що ваша країна зробила Україні. Я також не підтримую ваше вбивство дітей. Ви повинні піти», – сказав він, відповідаючи на запитання російського репортера, повідомляє агенція АР.

Восени, перед виборами до Конгресу, Кевін Маккарті заявив, що прихильність США Україні не може бути необмеженою. Він висловив думку, що в умовах економічного спаду американські платники податків «не виписуватимуть Україні чек без позначення суми».

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У січні представника Республіканської партії Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників у Конгресі США.