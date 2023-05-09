Мін’юст США звітує про викриття кібершпигунської програми, пов’язаної з ФСБ

Американські правоохоронці «нейтралізували» кібершпигунське програмне забезпечення, пов’язане з російською Федеральною службою безпеки, повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів 9 травня.

Операція, яка мала кодову назву «Медуза», була спрямована на підрив глобальної однорангової мережі комп’ютерів, заражених «складним зловмисним програмним забезпеченням» під назвою Snake. Американський уряд пов’язує її з «Центром 16» ФСБ, який у судових документ має назву «Турла».

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За даними відомства, «Турла» протягом близько 20 років використовувала версії Snake, аби викрадати чутливі документи з комп’ютерів у щонайменше 50 країнах. Ці документи належали урядам країн НАТО, журналістам із цих країн і «іншим цілям, які становили інтерес для Росії».

«Після викрадення цих документів «Турла» виводив їх через таємну мережу комп’ютерів, приховано скомпрометованих Snake, у Сполучених Штатах та по всьому світу», – йдеться в повідомленні.

Як додає Мін’юст, програму вдалося знешкодити за допомогою створеного Федеральним бюро розслідувань інструмента під назвою Perseus. Суд у Нью-Йорку 9 травня дозволив ФБР отримати дистанційний доступ до заражених комп’ютерів. Бюро також планує співпрацювати із закордонними урядами, де була виявлена програма.

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«Ми продовжуватимемо посилювати нашу колективну оборону проти дестабілізуючих зусиль російського режиму, спрямованих на підрив безпеки Сполучених Штатів і наших союзників», – заявив генеральний прокурор Меррік Ґарланд.

Західні чиновники припускають, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва незмінно заперечує, що здійснює хакерські операції.