Держспецзв’язку: в кіберпросторі Росія використовує таку саму тактику, як і на полі бою

У кіберпросторі Росія використовує таку саму тактику, як і на полі бою – вона намагається атакувати цивільну інфраструктуру України, зазначив в ефірі телемарафону речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов.

«Звідки йдуть атаки? Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка займається в ручному режимі запобіганням, виявленням і реагуванням на кібератаки, кіберінциденти, відслідковує діяльність понад 80 груп, більшість із яких – це хакерські угруповання з РФ, і 90% членів таких хакерських угруповань – це російські військові», – розповів він.

За словами Кондрашова, від початку 2023 року командою CERT-UA було відбито й опрацьовано 700 кіберінцидентів, третина із них – це атаки на органи влади. Так, він зауважив, що у квітні опрацьовано 151 атаку і кіберінцидент, 54 із яких – на органи влади, а це в у 2,5 рази більше, ніж атак на сектор сил безпеки й оборони.

Також речник Держспецзв’язку проінформував, що за квітень системи автоматично заблокували 24 млн кібератак, із яких 23 млн – це були сканування.

Кондрашов також наголосив, що «в більшості випадків своїх стратегічних цілей зловмисники не досягають».

У січні президент Microsoft Бред Сміт повідомляв, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися, але такі атаки можуть активізуватися навесні.

У березні в звіті компанії Microsoft йшлося про те, що російські хакери готують новий кібернапад на Україну.