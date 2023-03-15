Російські хакери готують новий кібернапад на Україну – звіт Microsoft

Російські хакери можуть готувати нову хвилю кібератак проти України, включно з загрозою застосування програм-вимагачів проти організацій, які обслуговують українські лінії постачання, йдеться в звіті Microsoft від 15 березня.

Як інформує Reuters, у звіті дослідницької та аналітичної групи технологічного гіганта з питань кібербезпеки окреслюється серія нових відкриттів про те, як російські хакери діяли під час конфлікту в Україні та що може бути далі.

«З січня 2023 року Microsoft спостерігає, як активність Росії в кібернетичних загрозах пристосовується для посилення деструктивних можливостей і можливостей збору розвідувальних даних щодо цивільних і військових активів України та її партнерів», – ідеться у звіті.

У січні президент Microsoft Бред Сміт повідомляв, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися, але такі атаки можуть активізуватися навесні.