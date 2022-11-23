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Сайт Європарламенту атакували хакери після схвалення резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Прокремлівська група взяла на себе відповідальність за кібератаку, кажуть у Європарламенті

Веб-сайт Європейського парламенту зазнав кібератаки, відповідальність за яку взяли на себе проросійські хакери. Це сталося незабаром після того, як європейські законодавці в середу схвалили резолюцію, яка називає Москву державою-спонсором тероризму.

«Європейський парламент зазнав складної кібератаки. Прокремлівська група взяла на себе відповідальність», – повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Вона зазначила у твітері, що ІТ-фахівці протистоять атаці та захищають систему Європарламенту.

Як відповідь хакерам на DDOS-атаку Мецола написала: «Слава Україні!».

Сайт європарламенту припинив роботу невдовзі після того, як законодавці ЄС більшістю голосів проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризм» через її війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський привітав заяву Європарламенту щодо Росії та закликав «ізолювати Москву на всіх рівнях та притягнути її до відповідальності».

Київ та його західні союзники неодноразово звинувачували Москву у кібератаках на важливі об’єкти в Україні.

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