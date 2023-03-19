Російські спецслужби можуть використовувати торент-трекери для зламів – Держспецзв’язку

Завантаження зламаного програмного забезпечення може надати російським спецслужбам доступ до комп’ютера – про це йдеться в звіті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, цитує відомство 19 березня.

«Зазвичай таке (зламане – ред.) ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код», – застерігає пресслужба.

Як пояснюють у Держспецзв’язку, хакери троянізують установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. При установці такої програми на комп’ютері вони можуть отримати доступ до його вмісту.

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«У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин», – йдеться в повідомленні

Особливо небезпечним у відомстві називають використання зламаних операційних систем.

BitTorrent – це відкритий протокол обміну файлами метаданих, який часто використовується для поширення піратського медіа-контенту та програмного забезпечення.

Днями компанія Microsoft припустила, що російські хакери можуть готувати нову хвилю кібератак проти України, включно з загрозою застосування програм-вимагачів проти організацій, які обслуговують українські лінії постачання.