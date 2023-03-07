Збитки на 40 млн євро. У Нацполіції розповіли деталі викриття хакерів у ході міжнародної операції

Національна поліція повідомила про викриття в Україні учасника міжнародної хакерської групи, причетної до завдання європейським компаніям 40 мільйонів євро збитків.

«Зловмисники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, яке зашифровувало дані на техніці потерпілих. За відновлення доступу вимагали викуп у криптовалюті. Фігуранта викрили в ході міжнародної поліцейської операції. Учасника угруповання встановили співробітники київського управління протидії кіберзлочинам спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками Офісу генерального прокурора та у співпраці з правоохоронцями Німеччини, Нідерландів, Федерального бюро розслідувань і за підтримки Європолу», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що 39-річний громадянин України, який наразі живе у Німеччині, причетний до масштабних кібератак із використанням програми-вимагача DoppelPaymer.

«Програму-вимагач розповсюджували різними каналами, зокрема через фішингові і спам-розсилки з прикріпленими документами, що містили шкідливий код – JavaScript або VBScript. Потрапивши на техніку, шкідлива програма криптувала дані, а за відновлення доступу зловмисники вимагали викуп», – йдеться в повідомленні.

Серед потерпілих, за даними правоохоронців, – майже чотири десятки європейських компаній, об’єктів критичної інфраструктури і промисловості.

У поліції також додали, що за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, вилучили техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності. Також обшуки відбулися у двох квартирах, які належать підозрюваному, в Києві та Харкові.

Наразі німецькі правоохоронці встановлюють інших учасників угруповання, слідчі дії тривають.

Напередодні німецька поліція заявила, що викрила міжнародну кіберзлочинну групу, яка за допомогою програми-вимагача шантажувала великі компанії й установи щонайменше з 2010 року, заробляючи мільйони євро. Поліція Дюссельдорфа уточнила, що, співпрацюючи з партнерами, включаючи Європол, ФБР і владу в Україні, вдалося ідентифікувати 11 осіб, пов’язаних з групою.

Трьох підозрюваних, які перебувають за межами доступу європейських правоохоронних органів, не вдалося затримати. Це – громадяни Росії 41-річний Ігор Турашев і 36-річна Ірина Землянікіна, а також 31-річний Ігор Гаршин, громадянство якого невідоме.

Як писило агентство AP, група, яка ймовірно стоїть за програмою-вимагачем, схоже, пов’язана з Evil Corp, російським угрупованням, що розробило глобальну схему банківського шахрайства, яка принесла йому понад 100 мільйонів доларів.