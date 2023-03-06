Європол, ФБР, Україна викрили міжнародну кіберзлочинну групу

Німецька поліція 6 березня заявила, що викрила міжнародну кіберзлочинну групу, яка за допомогою програми-вимагача шантажувала великі компанії й установи щонайменше з 2010 року, заробляючи мільйони євро.

Поліція Дюссельдорфа уточнила, що, співпрацюючи з партнерами, включаючи Європол, ФБР і владу в Україні, вдалося ідентифікувати 11 осіб, пов’язаних з групою.

Як повідомило агентство AP, 28 лютого поліція провела одночасні обшуки в Німеччині й Україні, вилучивши докази і затримавши кількох підозрюваних.

Трьох підозрюваних, які перебувають за межами доступу європейських правоохоронних органів, не вдалося затримати. Це – громадяни Росії 41-річний Ігор Турашев і 36-річна Ірина Землянікіна, а також 31-річний Ігор Гаршин, громадянство якого невідоме.

Як пише AP, група, яка ймовірно стоїть за програмою-вимагачем, відома як DoppelPaymer, схоже, пов’язана з Evil Corp, російським угрупованням, що розробило глобальну схему банківського шахрайства, яка принесла йому понад 100 мільйонів доларів.