Зеленський: програш російського агресора є лише питанням часу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що програш російського агресора є лише питанням часу.



«Чим більше людей бачитимуть спільне між жостокими агресіями ХХ і ХХІ століття, тим більше цінуватимуть цю послідовність – День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи як реалізованої мрії про мирний континент», – сказав він у своєму відеозвернені.



Президент України наголошує, що програш російського агресора та відновлення миру – це лише питання часу.



«Це лише питання часу – коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України. Це лише питання часу, коли і теперішній агресор програє, як і той агресор, який програв 78 років тому, коли і російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу», – додав Зеленський.

9 травня 2023 року, згідно з указом президента, в Україні вперше відзначатимуть День Європи. У своєму зверненні 8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.