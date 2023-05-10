Представники ЄС починають переговори про нові санкції проти Росії, швидкої угоди не очікують

Представники держав Європейського союзу 10 травня проводять перші дискусії щодо запропонованих нових санкцій через війну Росії проти України, які будуть націлені на китайські й іранські компанії та дозволять обмеження експорту для третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.

За словами одного неназваного дипломата, якого цитує агентство Reuters, переговори між представниками ЄС розпочинаються об 11:00 за київським часом і, як очікується, будуть напруженими: у той час, як дехто з представників ЄС заявляє про недостатність заходів, інші – побоюються пошкодити міжнародні зв’язки.

Кілька дипломатів заявили, що дуже різні точки зору означають, що швидкої угоди не очікують.

Євросоюз розробляє вже 11-ий пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що новий пакет санкцій буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

Усі 27 країн ЄС повинні погодитися з пропонованими заходами, щоб нові санкції набули чинності.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що Європейський союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки. У Брюсселі вважають, що продукція цих фірм може використовуватись у виробництві зброї.

Якщо нові обмеження будуть ухвалені, це стане першим випадком їх застосування з боку Євросоюзу щодо компаній з Китаю в рамках санкційної політики проти Росії.