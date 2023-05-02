Росія, попри санкції, зможе відновити купівлю валюти до резервів – Bloomberg

Росія вже у травні може відновити купівлю іноземної валюти до своїх резервів – на тлі стабілізації державних фінансів через зростання доходів від нафти, пише агенція Bloomberg.

За цими даними, міністерство фінансів може оголосити про відновлення поповнення резервів цього тижня. Початкові обсяги закупівлі можуть бути номіновані в юанях і еквівалентні приблизно 200 мільйонам на місяць. Як зазначає Bloomberg, китайська валюта є основним активом, який Росія все ще може використати для проведення транзакцій для свого Фонду добробуту, розмір якого оцінюється в 154 мільярди доларів.

Відновлення закупівель іноземної валюти сигналізуватиме про здатність Росії підтримувати потік нафтодоларів за умов санкцій і стелі цін на нафту, встановленої країнами Заходу, зазначає агенція. Попри напружену ситуацію через витрати на війну і, як і раніше, вкрай високий дефіцит, російський бюджет стабілізується, констатує Bloomberg.

«Обсяги закупівель іноземної валюти спочатку будуть невеликими, але дуже символічними, оскільки продемонструють, що Росія замість поглинання своїх резервів їх нарощує», – цитує Bloomberg російського економіста Олександра Ісакова. Крім того, накопичення резервів, на думку експертів, може позитивно позначитися на рублі.

У січні Банк Росії після майже річної перерви вирішив відновити операції з іноземною валютою в рамках бюджетного правила. Йдеться про закупівлю валюти за відносно високих нафтогазових доходів та продаж за умови їхнього скорочення. Наразі такі операції проводяться не з доларом та євро, а з китайськими юанями. Також це дозволяє через крос-курси змінювати співвідношення рубля до долара та євро. На початку року міністерство фінансів нарощувало продаж юанів через зниження вартості російської нафти після встановлення стелі цін на рівні 60 доларів за барель.

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни Заходу заморозили майже половину золотовалютних резервів Росії: 300 мільярдів у доларовому еквіваленті з 640 мільярдів.