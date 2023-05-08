Китайські компанії можуть потрапити під санкції ЄС за поставки до Росії – FT

Європейський союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки. У Брюсселі вважають, що продукція цих фірм може використовуватись у виробництві зброї, повідомляє Financial Times.

За даними видання, до 11-го пакету санкцій проти Росії можуть бути додані сім компаній із Китаю. Ці компанії займаються виробництвом мікрочіпів, напівпровідників та іншої електроніки.

Деякі з цих китайських компаній вже перебувають під санкціями США.

Якщо нові обмеження будуть ухвалені, це стане першим випадком їх застосування з боку Євросоюзу щодо компаній з Китаю в рамках санкційної політики проти Росії.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

США неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю, і разом з іншими західними країнами скептично ставляться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні.

Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.