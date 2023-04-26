Китай назвав імʼя дипломата, який буде спецпредставником в Україні. Це Лі Хуей, експосол у Москві

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило 26 квітня, що дипломатом, який зі спеціальною місією відвідає Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії.

Лі Хуей, якому цього року виповнюється 70 років, є ветераном китайської дипломатії, повідомляє видання South China Morning Post. У 1980-х роках він служив у посольстві Китаю в СРСР, а наприкінці 1990-х був послом у Казахстані. Згодом був заступником міністра закордонних справ Китаю, а з 2009 до 2019 року – послом Китаю в Росії. Він вільно розмовляє російською.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила 26 квітня, що Москва звернула увагу на готовність Пекіна сприяти переговорам із Києвом після телефонної розмови лідерів Китаю та України, але додала, що за нинішніх умов переговори малоймовірні, в чому звинуватила Київ.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», – написав Зеленський у твіттері. Інших подробиць він не навів.

Це була перша розмова лідерів після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У МЗС Китаю заявили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Сі Цзіньпін 20–22 березня перебував із державним візитом у Росії, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

Президент РФ Володимир Путін і Сі заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки під час своєї зустрічі минулого місяця. Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.