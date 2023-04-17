Секретар РНБО: китайської зброї на фронті поки не фіксували

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна поки не фіксувала на фронті китайського озброєння. Він сказав про це в ефірі ТСН.

«Пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані…Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо», – сказав секретар РНБО.

За його словами, в разі виявлення відповідної зброї Україна відразу поінформує про це світ.

Нещодавно на спільній пресконференції з головою німецького зовнішньополітичного відомства Анналеною Бербок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні.

«Китай не постачатиме зброю сторонам конфлікту і також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення, відповідно до законів і правил», – сказав він.

Заява пролунала на тлі скандалу із витоком секретних документів Пентагону. Один із документів свідчив про можливу готовність Китаю постачати Росії летальну зброю, необхідну Кремлю для продовження війни.

Водночас радник в офісі президента Володимира Зеленського Владислав Власюк 14 квітня в коментарі агентству Reuters заявив, що українські сили знаходять все більше компонентів із Китаю в російській зброї, яка використовується в Україні.

«У зброї, вилученій з поля бою, ми продовжуємо знаходити різну електроніку», – сказав Власюк.

За даними Reuters, у розвідданих, зібраних українськими експертами з поля бою, стверджується, що в навігаційній системі безпілотних літальних апаратів «Орлан», які раніше використовували швейцарську систему, були виявлені компоненти китайського виробництва.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Захід висловлював занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю.