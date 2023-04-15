Росія намагається зобразити себе «рівним оборонним партнером» для Китаю – ISW

Кремль намагається зробити співпрацю із собою більш привабливою для Китаю – про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) від 14 квітня.

Таким чином установа прокоментувала майбутній візит до Росії міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який має відбутися з 16 по 18 квітня. За оцінкою Інституту, Кремль «ймовірно, намагається зобрзити Росію як рівного оборонного партнера Китаю».

ISW нагадує, що раніше голова МЗС Китаю Цінь Ґан заявив, що Пекін не постачатиме зброю РФ для війни проти України.

«Коментарі Ціна демонструють тривалі спроби Китаю риторично применшити свою підтримку Росії та показати, що в «необмеженого» партнерства, яке Росія та Китай проголосили до початку повномасштабного вторгнення, є межі», – йдеться в звіті.

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Інститут припустив, що Путін не зміг заручитися необмеженим партнерством із Китаєм під час візиту президента КНР Сі Цзіньпіна до Москви в березні.

На думку аналітиків ISW, із метою зробити співпрацю більш привабливою для Китаю Москва запустила військові навчання свого Тихоокеанського флоту. Крім того, навчання можуть мати на меті стримати підтримку України Японією, яка наразі головує в «Групі семи». Водночас вони сумніваються, що Москва дійсно спроможна погрожувати Японії:

«Тихоокеанському флоту, ймовірно, не вистачає доступної бойової потужності в тихоокеанському регіоні, щоб створити таку позицію, яка б справді загрожувала Японії або була б придатною для спроб Росії демонструвати свою потужність, щоб переконати Китай, що вона є рівноправною військовою силою».

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Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Захід висловлював занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю.