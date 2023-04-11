Міноборони Тайваню заявило про 9 китайських військових кораблів і 26 літаків навколо острова

Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило дев’ять китайських військових кораблів і 26 літаків навколо острова 11 квітня, через день після того, як Пекін оголосив про припинення своїх масштабних військових навчань.

Китай «організував військову авіацію сьогодні вранці та перетнув медіанну лінію (неофіційний бар’єр, який розділяє країни по Тайванській протоці з 1950-х років – ред.) з півночі, центру та півдня», – повідомило міністерство, додавши, що судна були виявлені станом на 11:00 за місцевим часом.

За повідомленням, військові Тайваню уважно стежать за ситуацією.

За останні місяці Тайбей повідомляв про десятки китайських літаків, які порушували медіанну лінію.

Китай вважає Тайвань «сепаратистською провінцією» і не виключає використання військової сили для відновлення контролю над островом.

Військові навчання Тайваню з бойовими стрільбами, великомасштабні військові навчання Китаю та високопоставлені візити високопосадовців США посилили напруженість у регіоні в останні місяці.