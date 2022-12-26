Китай відправив до Тайваню рекордну кількість військових літаків – Тайбей

Китай відправив 71 літак у повітряний простір Тайваню за 24 години, оголосив Тайбей 26 грудня, заявивши, що це новий максимум.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 47 китайських літаків перетнули так звану медіанну лінію – неофіційний бар’єр, який розділяє країни по Тайванській протоці з 1950-х років.

Крім того, сім суден ВМС Китаю були помічені навколо Тайваню.

Це відбулося через день після того, як Китай провів ударні навчання навколо острова Тайвань у відповідь на підписання президентом США Джо Байденом нового закону, який передбачає два мільярди доларів військових позик для Тайваню.

За останні тижні й місяці Тайбей повідомляв про десятки китайських літаків, які порушували медіанну лінію.

Китай вважає Тайвань «сепаратистською провінцією» і не виключає використання військової сили для відновлення контролю над островом.

Військові навчання Тайваню з бойовими стрільбами, великомасштабні військові навчання Китаю та високопоставлені візити високопосадовців США посилили напруженість у регіоні в останні місяці.