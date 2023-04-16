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Путін каже про «хороші військові відносини» з Китаєм

«Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин, в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств», – Путін

Президент РФ Володимир Путін зустрівся із членом Держради КНР, міністром оборони країни Лі Шанфу, повідомляє ТАРС 16 квітня.

За словами Путіна, для Росії «досить продуктивно пройшов нещодавній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна». Це, на думку президента РФ, «позитивно вплинуло на відносини РФ і Китаю і вони почали інтенсивний розвиток за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відомств».

«Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин, в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств», – сказав Путін.

За словами російського лідера, зараз Росія і Китай «регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств. Країни також проводять спільні навчання».

Путін також наголосив, що «військове співробітництво РФ і Китаю – є одним із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн».

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Захід висловлював занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю.

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