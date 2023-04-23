Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У ЄС відреагували на заяву посла Китаю щодо суверенітету колишніх радянських республік

ЄС може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційну політику Китаю, додав Жозеп Боррель.

Голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель відреагував на заяву китайського посла у Франції Лу Шайе щодо колишніх радянських республік.

«Неприйнятні зауваження посла Китаю у Франції, які ставили під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році», – написав він у твітері.

ЄС може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційну політику Китаю, додав Боррель.

Китайський посол у Франції Лу Шайе 22 квітня заявив, що колишні радянські республіки нібито «не мають статусу в міжнародному праві». Він також сказав, що «Крим був російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під «початком».

У Франції висловили стурбованість через цю заяву китайського посла.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Захід висловлював занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю. Проте про такі факти наразі невідомо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG