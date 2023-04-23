У ЄС відреагували на заяву посла Китаю щодо суверенітету колишніх радянських республік

Голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель відреагував на заяву китайського посла у Франції Лу Шайе щодо колишніх радянських республік.



«Неприйнятні зауваження посла Китаю у Франції, які ставили під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році», – написав він у твітері.



ЄС може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційну політику Китаю, додав Боррель.



Китайський посол у Франції Лу Шайе 22 квітня заявив, що колишні радянські республіки нібито «не мають статусу в міжнародному праві». Він також сказав, що «Крим був російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під «початком».

У Франції висловили стурбованість через цю заяву китайського посла.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Захід висловлював занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю. Проте про такі факти наразі невідомо.