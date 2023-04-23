Посол Китаю поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік: у МЗС Франції відреагували

Китайський посол у Франції Лу Шайе 22 квітня заявив, що колишні радянські республіки нібито «не мають статусу в міжнародному праві», пише LCI.

«У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни», – сказав він.

Також на запитання, чи вважає Шайе Крим приналежним Україні, посол сказав, що «це залежить від того, як ви сприймаєте проблему», додавши, що це нібито не так просто.

Він також сказав, що «Крим був російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під «початком».

Водночас, у Франції висловили стурбованість через заяву китайського посла в Парижі щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму, йдеться в заяві МЗС Франції, яку оприлюднив депутат Бенджамін Хаддад.

«Ми з тривогою дізналися про зауваження посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи відображають ці зауваження його позицію. Ми сподіваємося, що це не так», – сказано у заяві.

МЗС Франції зазначає, що висловлює повну солідарність з усіма союзниками та зацікавленими партнерами, які «здобули довгоочікувану незалежність після десятиліть гноблення».

«Що стосується конкретно України, то вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включно з Китаєм, після розпаду СРСР як нова держава-член Організації Об’єднаних Націй», – зазначили в МЗС.

У Франції також підкреслили, що окупація «Криму Росією в 2014 році є незаконною з точки зору міжнародного права. До того ж, статут ООН, заснований на принципі суверенітету і територіальної цілісності, забороняє захоплення території силою».

24 лютого президент України Володимир Зеленський наголошував, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Крим.Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.