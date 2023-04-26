Китай відправить свого представника в Україну після першої від 24 лютого розмови Сі й Зеленського

Китай відправить в Україну спеціального представника і проведе переговори з усіма сторонами щодо «врегулювання української кризи», йдеться в заяві китайського уряду, поширеній державним мовником CCTV після телефонної розмови президентів КНР і України.

«Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну й інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи», – йдеться в повідомленні.

У заяві, яку цитують західні агенції новин, не уточнюється, чи відвідає китайський представник Росію.

Згідно з повідомленням, Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладатиме зусиль для якнайшвидшого припинення вогню.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», – написав Зеленський у твіттері. Інших подробиць він не навів.

Це – перша розмова лідерів після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У МЗС Китаю заявили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Сі Цзіньпін 20–22 березня перебував із державним візитом у Росії, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

Президент РФ Володимир Путін і Сі заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки під час своєї зустрічі минулого місяця. Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.

У ISW зауважують, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

Тим часом, США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай може надати Росії летальну зброю, і разом з іншими західними країнами скептично ставляться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні.

Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

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