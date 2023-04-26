Зеленський повідомив про «тривалу змістовну» розмову з Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», – написав Зеленський у твіттері. Інших подробиць він не навів.

Це – перша розмова лідерів після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про наміри президента Китаю провести розмову з українським лідером ЗМІ писали раніше на тлі підготовки візиту Сі до Москви, який відбувся в березні. Про підготовку розмови Сі та Зеленського розповідав і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Пізніше президент Зеленський в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun заявив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном.

Наприкінці березня в інтерв’ю Associated Press Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну.

Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

Президент РФ Володимир Путін і Сі заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки під час своєї зустрічі минулого місяця. Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.

У ISW зауважують, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

Тим часом, США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай може надати Росії летальну зброю, і разом з іншими західними країнами скептично ставляться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні.

Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

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