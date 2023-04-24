МЗС Китаю після обурення Європи заявило, що Пекін поважає суверенітет усіх країн

Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн, що раніше були союзними республіками у складі СРСР, заявила на брифінгу у Пекіні 24 квітня речниця Міністерства закордонних справ країни Мао Нін. За її словами, Китай після розпаду СРСР був однією з перших країн, яка встановила з колишніми радянськими республіками дипломатичні відносини.

Мао Нін прокоментувала висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шає, що викликало великий резонанс. Той в інтерв’ю минулого тижня, відповідаючи на запитання щодо належності Криму, заявив, що він «був російським спочатку», після чого був переданий Україні Хрущовим. Посол також поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. За його словами, колишні радянські країни «не мають ефективного статусу в міжнародному праві», оскільки «немає міжнародної угоди, яка матеріалізувала б їх статус суверенної країни» (така угода не потрібна, колишні союзні республіки у складі СРСР проголосили суверенітет і були визнані іншими державами й прийняті в ООН – ред.).

На запитання про те, чи висловлювання посла відображають офіційну позицію Китаю, представниця МЗС відповіла, що офіційна позиція Пекіна представлена в її коментарях. При цьому вона прямо не заявила, що Пекін не погоджується з висловлюваннями Лу Шає.

Користувачі інтернету також звернули увагу на те, що запис інтерв’ю посла зник з офіційних соцмереж посольства Китаю в Парижі.

Висловлювання посла КНР викликали різку реакцію у низки країн Європи. Латвія, Литва й Естонія викликали представників Китаю у свої зовнішньополітичні відомства для надання пояснень. Висловлювання Лу Шає засудили також Чехія, Італія, Люксембург, Молдова та інші країни. Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що слова китайського посла не відображають офіційної позиції Пекіна.

За словами Борреля, голови МЗС країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі 24 квітня обговорюватимуть, зокрема, слова китайського посла. Боррель зазначив, що на саміті у червні Євросоюз «проведе переоцінку і перекалібрування відносин із Китаєм».

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Шає не знає географії, а такі заяви суперечать позиції Пекіна.

«Дивно чути від представника країни, що ретельно ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії Криму». Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів», – так відреагував на заяву китайського дипломата радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Країни Заходу побоюються, що Китай, який заявляє про стратегічне партнерство з Росією, може підтримати Москву у війні проти України. Офіційно Пекін утримується від постачання Росії зброї та заявляє про підтримку суверенітету України, але при цьому китайські представники нерідко висловлюють згоду з російським наративом про війну, звинувачуючи в ній, зокрема, США та їхніх союзників. Також Пекін розширює економічні зв’язки із Москвою.