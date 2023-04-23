Країни Балтії викликали послів Китаю після заяви про суверенітет пострадянських країн

Латвія, Литва та Естонія викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю у Ризі, Вільнюсі та Таллінні після висловлювання китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн.



Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що слова китайського посла демонструють, чому європейські країни мало вірять у здатність Пекіна відігравати конструктивну роль у досягненні миру.



«Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю «посередництво миру в Україні», то ось посол Китаю стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правових підстав», – написав він у Twitter. За його словами, у понеділок викликали посла Китаю в Литві для надання пояснень.



Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що заява посла Китаю у Франції є абсолютно неприйнятною.

«Ми очікуємо від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви», – написав він у твіттері.

Китайський посол у Франції Лу Шайе 22 квітня заявив, що колишні радянські республіки нібито «не мають статусу в міжнародному праві». Він також сказав, що «Крим був російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під «початком». У Франції висловили стурбованість через цю заяву китайського посла.

Офіційний Пекін на цю ситуацію наразі не реагував.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.