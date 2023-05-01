Китай проголосував за резолюцію ООН, у якій Росію названо агресором

Китай проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо Росії через її вторгнення в Україну. Зазвичай представники Китаю утримувалися під час голосування за проєкти аналогічних резолюцій. Голосування відбулося ще 26 квітня, проте увагу на текст резолюції і на те, що Китай опинився серед тих, хто проголосував «за», ЗМІ та коментатори звернули лише сьогодні.

Загалом резолюцію, присвячену співпраці ООН із Радою Європи, підтримали 122 країни. Крім Китаю, документ схвалили й кілька інших країн, які вважаються дружніми Росії, у тому числі Казахстан і Вірменія, а також Індія та Бразилія.

У документі, зокрема, йдеться про «безпрецедентні виклики», які стоять перед Європою «після агресії Російської Федерації проти України, а раніше проти Грузії». У ній також міститься заклик «відшкодувати збитки», завданий жертвам агресії. Росія є однією з пʼяти країн, які голосували проти документа.