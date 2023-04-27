У Кремлі прокоментували розмову Зеленського і Сі

У Кремлі прокоментували телефонну розмову між президентами України і Китаю, заявивши, що Москва «вітає все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні й досягнення цілей спецоперації (так у Росії офіційно називають війну)».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розмова Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського є «суверенною справою Китаю й України», і що Сі Цзіньпін під час візиту до Москви не обговорював із Володимиром Путіним тему відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року, повідомило російське державне агентство новин ТАСС.

Перша від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розмова між Зеленським і Сі відбулася 26 квітня. Український президент назвав її «тривалою і змістовною» і заявив, що зараз є можливість дати «нову енергію» відносинам України та Китаю. Голова держави також призначив посла України в Китаї.

У пресслужбі президента повідомили, що Зеленський сказав Сі, що українські сили мають намір відновити суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, «включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН».

Китай заявив, що відправить в Україну спеціального представника і проведе переговори з усіма сторонами щодо «врегулювання української кризи».

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі привітав телефонну бесіду лідерів України та Китаю, але сказав, що ще занадто рано говорити, чи приведе вона до мирної угоди між Росією та Україною.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Київ каже, що Росія має повністю вивести свої війська з України, тоді як Москва наполягає на визнанні Україною своїх претензій на анексію захоплених територій.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Сі Цзіньпін 20–22 березня перебував із державним візитом у Росії, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

Президент РФ Володимир Путін і Сі заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки під час своєї зустрічі минулого місяця. Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.