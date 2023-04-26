На сайті президента з’явився указ про призначення посла України в Китаї

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна надзвичайним і повноважним послом України в Китаї. Указ про це 26 квітня оприлюднений на сайті голови держави.

Рябікін до березня 2023 року був міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.

Про призначення посла Зеленський повідомляв після сьогоднішньої розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, першій після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», – написав Зеленський у твіттері. Інших подробиць він не навів.

У МЗС Китаю заявили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Китай відправить в Україну спеціального представника і проведе переговори з усіма сторонами щодо «врегулювання української кризи», йдеться в заяві китайського уряду, поширеній державним мовником CCTV після телефонної розмови президентів КНР і України.

Сі Цзіньпін 20–22 березня перебував із державним візитом у Росії, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

Президент РФ Володимир Путін і Сі заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки під час своєї зустрічі минулого місяця. Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.

Тим часом, США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай може надати Росії летальну зброю, і разом з іншими західними країнами скептично ставляться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні.

Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

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